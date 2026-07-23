Chihuahua, Chih.– Detrás de cada estudiante hay una historia, una familia, un sueño y, en ocasiones, desafíos que no siempre son visibles. Ansiedad, problemas de aprendizaje, dificultades para socializar o condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o las altas capacidades suelen permanecer sin identificar durante años, limitando el desarrollo académico y personal de miles de jóvenes.

Consciente de esta realidad, CONALEP Chihuahua, bajo el liderazgo del Dr. Omar Bazán Flores, ha consolidado al Centro de Desarrollo Humano como una estrategia institucional para colocar la salud socioemocional en el centro del proceso educativo.

A través de tamizajes, evaluaciones diagnósticas y atención especializada, la institución está construyendo un diagnóstico integral que permitirá diseñar intervenciones oportunas para atender las necesidades específicas de cada estudiante.

Esta estrategia cobra especial relevancia si se considera que, de acuerdo con UNICEF México, uno de cada cuatro adolescentes de entre 10 y 19 años presentó sintomatología depresiva en 2023, mientras que 1.3 millones de adolescentes mexicanos reportaron malestar psicológico durante el último año. Además, solo 59 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación básica logran concluir la educación media superior, reflejo de múltiples factores sociales, emocionales y económicos que afectan la permanencia escolar. (UNICEF⁠￼)

Frente a este panorama, CONALEP Chihuahua apuesta por una intervención preventiva basada en evidencia. Los resultados de las evaluaciones permitirán fortalecer el trabajo de las áreas de Psicología y Desarrollo Humano, identificando oportunamente factores de riesgo y generando planes de acompañamiento personalizados.

Uno de los aspectos más innovadores del modelo impulsado por el Dr. Omar Bazán Flores es reconocer que la familia es un actor indispensable en el bienestar de las y los jóvenes.

Por ello, la Escuela para Padres, Madres y Tutores se convierte en un eje estratégico del Centro de Desarrollo Humano. A través de este programa se ofrecerán talleres, conferencias y espacios de orientación para fortalecer la comunicación familiar, comprender las diferentes formas de aprendizaje, reconocer señales de alerta, acompañar a adolescentes con neurodivergencias y desarrollar habilidades para enfrentar retos como la ansiedad, la depresión, las adicciones, la violencia y el uso responsable de las tecnologías.

Diversos estudios internacionales muestran que cuando la escuela y la familia trabajan de manera coordinada, aumenta la permanencia escolar, mejora el rendimiento académico y disminuyen los factores de riesgo asociados a problemas de salud mental y abandono educativo. (Organización Mundial de la Salud⁠￼)

El Dr. Omar Bazán Flores destacó que la educación técnica del siglo XXI debe formar profesionistas competentes, pero también personas emocionalmente fuertes.

“Ningún estudiante debe sentirse solo frente a sus desafíos. Escuchar, comprender y actuar oportunamente puede cambiar una vida. En CONALEP Chihuahua estamos construyendo una comunidad donde la salud emocional, la inclusión y el acompañamiento familiar son tan importantes como la formación académica. Cuando un joven recibe apoyo de su escuela, de su familia y de especialistas, aumentan sus oportunidades de concluir sus estudios y construir un proyecto de vida exitoso.”

Entre los principales logros de esta estrategia destacan:

Implementación institucional de tamizajes y evaluaciones diagnósticas para conocer las necesidades socioemocionales de la comunidad estudiantil.

Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Humano como modelo permanente de prevención, orientación y acompañamiento.

Atención especializada por parte de las áreas de Psicología para estudiantes con factores de riesgo o necesidades específicas.

Diseño de estrategias de apoyo para estudiantes con TDAH, TEA, altas capacidades y otras formas de neurodivergencia.

Consolidación de la Escuela para Padres, Madres y Tutores como un espacio de formación y corresponsabilidad familiar.

Desarrollo de acciones preventivas orientadas a disminuir el abandono escolar y fortalecer el bienestar emocional.

Promoción de una cultura institucional basada en la inclusión, la empatía, el respeto y el desarrollo integral.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua fortalece un modelo educativo que entiende que el éxito académico comienza con el bienestar de las personas. La institución reafirma que educar también significa escuchar, acompañar y brindar herramientas para que cada joven descubra sus capacidades, supere sus desafíos y construya un futuro con mayores oportunidades.