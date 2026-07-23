Jiménez, Chih.- El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el municipio de Jiménez requiere con urgencia mayor inversión en infraestructura carretera, hidráulica, urge un hospital y atención al turismo.

Durante su visita al municipio, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló que es primordial conocer de primera mano las necesidades y destacó que el acceso al agua debe convertirse en una prioridad para cualquier proyecto de desarrollo.

“En Jiménez urgente invertir en un hospital, es el principal reclamo de la ciudadanía, por eso, cuando llegue a la cuarta transformación, esto va a ser una realidad”, afirmó el líder morenista.

Por otra parte afirmó que se necesita infraestructura para garantizar que el vital líquido llegue a los hogares, mejorar la carretera Jimenez – Camargo, Camargo-Ojinaga y se atienda una de las principales demandas de la región”, expresó.

Pérez Cuéllar.

Asimismo, sostuvo que Chihuahua necesita dejar atrás la improvisación y apostar por verdaderos planes de desarrollo regional que impulsen las vocaciones productivas de cada zona del estado.

En ese sentido, planteó fortalecer la agroindustria, generar valor agregado a la ganadería y a la agricultura, y promover inversiones que permitan detonar la economía regional y crear mejores oportunidades para las familias.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar explicó que estos recorridos tienen como objetivo escuchar directamente a la ciudadanía, construir propuestas desde el territorio e invitar a las y los chihuahuenses a sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación para construir un estado con mayor desarrollo y bienestar.