Alcalde destaca coordinación y prevención en seguridad de Ciudad Juárez

El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que los principales factores que mantienen bajos los índices delictivos en la ciudad corresponden a la coordinación entre las distintas órdenes de gobierno y el fortalecimiento de acciones preventivas.

Este tipo de encuentros forma parte de un trabajo permanente en el que coinciden autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de atender temas relacionados con la seguridad pública, informó el presidente municipal durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Afirmó que de acuerdo con los indicadores presentados durante la reunión, la incidencia delictiva mantiene una tendencia a la baja en diversos rubros, por lo que existe confianza en que el mes concluya con resultados positivos.

“Los números muestran una disminución en varios aspectos y esperamos cerrar bien el mes”, comentó.

El presidente municipal destacó que el programa Juárez Seguro debe seguir fortaleciéndose mediante la coordinación entre instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las autoridades estatales y federales, ya que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Agregó que la estrategia establecida en el Plan Municipal de Desarrollo continuará guiando las acciones en materia de seguridad, privilegiando la colaboración interinstitucional para reducir los índices delictivos.

Recordó que el año pasado se registraron resultados favorables en materia de disminución de delitos y señaló que durante 2026 la tendencia apunta en el mismo sentido, lo que atribuyó al impulso de los programas de prevención social.

Destacó que uno de los principales retos es fortalecer la proximidad con la ciudadanía y generar mayor confianza en las corporaciones de seguridad, al considerar que la prevención es el camino para consolidar un Juárez más seguro.

Durante la reunión, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que la corporación detuvo a 110 personas por delitos del fuero común y 10 más por delitos del fuero federal.

También informó el aseguramiento de 12 armas de fuego, 11 cortas y una larga, 195 cartuchos útiles y 13 cargadores, mientras que en materia de delitos contra la salud fueron detenidas 28 personas, a quienes les aseguraron dosis de distintos tipos de droga.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que las infracciones más frecuentes fueron exceder los límites de velocidad, no respetar la señal de alto, no detenerse ante la luz roja del semáforo y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Agregó que se dieron diferentes apoyos a ciudadanos, además de que se atendieron 124 accidentes viales con 16 lesionados y cero fallecidos.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que el Departamento de Bomberos atendió 260 servicios durante la última semana, entre ellos incendios, dos accidentes viales, una explosión, tres cortocircuitos, fugas de gas o líquidos.

El Departamento de Rescate atendió 109 servicios, entre ellos personas enfermas, lesionados, intoxicaciones, intentos de suicidio, traslados de pacientes y una defunción, ente otros eventos, informó.

El director de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que durante el periodo se realizaron 195 audiencias, de ellas 74 en la Estación Riberas, 48 en el Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas, 27 en el Juzgado Cívico y 46 en el Distrito Centro.

En la reunión participaron también la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.