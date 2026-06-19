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JuárezBus anuncia ajuste temporal de rutas este sábado

by Valeria García
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Durante este sábado 20 de junio, el medio de transporte JuárezBus tendrá ajustes temporales en la operación de las rutas BRT-2 y BRT-3, informó la Secretaría General de Gobierno a través de la Operadora de Transporte (OTV).

El motivo es evitar percances cercanos a las avenidas 16 de Septiembre y de las Américas, debido a la realización de la Marcha de la Diversidad que tendrá como destino el Monumento a Benito Juárez, en la zona centro.

Por tal motivo, permanecerán fuera de servicio las estaciones: Parque Borunda, Casa de Juan Gabriel, 5 de Mayo y Ramón Corona.

En el sentido sur a norte, las unidades continuarán por avenida de las Américas hasta calle Tlaxcala, donde serán desviadas hacia avenida Lerdo para posteriormente incorporarse a la 16 de septiembre, y retomar su recorrido habitual tras cruzar el paso a desnivel de la zona centro.

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De norte a sur, circularán por Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, avenida Paso del Norte, avenida de los Insurgentes y calle Bolivia, para reincorporarse a su ruta normal a la altura de la estación Américas.

JuárezBus invita a las y los usuarios a tomar previsiones en sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Para más información, envía un mensaje por WhatsApp al 656 852 7384.

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