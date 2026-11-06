La noche del pasado jueves se llevó a cabo una rueda de prensa organizada por la arena de rodeo MS y el criadero Los Pavorreales, donde se anunció el próximo evento a efectuarse el día 14 de este mes.

Alan Sáenz, representante de la arena MS encabezó el evento, acompañado de los jinetes y competidores que tomarán parte en la actividad de convivencia, mismas que reunirá a los mejores 50 jinetes de Chihuahua y Ciudad Juárez, en un evento que marcará historia en el poblado de Samalayuca.

Dentro de la misma actividad se festejará el 10º aniversario del grupo musical Supremo, quienes amenizarán el rodeo interpretando sus mejores éxitos en la fiesta vaquera.

Como parte de la competencia, se ejecutarán las suerte del rodeo consistentes, en lazo doble, carrera de barriles y monta de toros, suertes que serán ejecutadas por los mejores exponentes de estas disciplinas.

Los precios para acudir al evento ya están publicados en las diferentes redes sociales y en caso de requerir mayor información pueden marcar al teléfono 656 669 75 18 para reservar sus boletos de acceso al evento.