La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias, descenso de temperaturas y posible caída de aguanieve o nieve en las partes altas de la Sierra Tarahumara, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.

Estas condiciones estarán asociadas al frente frío número 4 y a la masa de aire frío que lo impulsa.

Hoy se prevén lluvias de 5.1 a 25 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Ascensión, Janos, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa y Moris.

Para el sábado se establece semáforo naranja por la posibilidad de lluvias de 25.1 a 50 mm en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Chihuahua y Satevó.

Asimismo, se mantiene el semáforo amarillo por precipitaciones de 5.1 a 25 mm en Madera, Guerrero, Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Chihuahua, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Ojinaga.

Para el domingo se pronostican lluvias dispersas a moderadas en Carichí, Balleza, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Delicias, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, así como de un descenso de temperaturas, principalmente por las mañanas.

Además durante la madrugada y mañana, existe posibilidad de caída de aguanieve o nieve en las partes altas de Madera, Bocoyna y Guachochi.

Ante estas condiciones la CEPC recomienda no cruzar arroyos o calles inundadas, conducir con precaución, abrigarse adecuadamente y asegurar objetos que pueda desprender el viento.

También pide evitar el uso de calentadores de combustión en espacios cerrados sin ventilación.

La dependencia mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar emergencias al 9-1-1.