La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza jornadas nocturnas de desagüe en el parque hundido del fraccionamiento Jardín de los Lagos, ubicado en el cruce de las calles Fuente de Cibeles y Fuente de las Musas, con el propósito de retirar el agua de lluvia que permanece acumulada en el lugar.

Los trabajos iniciaron la noche del jueves y se llevarán a cabo durante cuatro noches, en un horario de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana, aprovechando las horas de menor uso de la red de drenaje sanitario, lo que permite descargar el agua mediante el colector.

La meta es retirar 6 millones de litros de agua para poder acceder a la bóveda de infiltración y realizar los trabajos de mantenimiento; durante la primera noche de bombeo se extrajeron 552 mil litros.

La arquitecta Ana Mancinas, coordinadora de Nuevos Desarrollos de la Dirección de Obra de la JMAS, explicó que, estos trabajos se realizan debido a que el pozo de infiltración del parque se encuentra azolvado, lo que impide que el agua de lluvia se filtre de manera adecuada.

“A solicitud de los vecinos del fraccionamiento estamos realizando el desagüe de este vaso de captación y lo estamos haciendo a nuestra red de drenaje sanitario, es importante hacerlo por la noche, debido a que es cuando se tiene menor consumo de la red sanitaria”, explicó.

Destacó que, los trabajos fueron previamente planeados y notificados a los vecinos, a quienes también se solicitó reducir temporalmente el uso de aparatos como lavadoras, para evitar descargas importantes de agua durante las maniobras.

“Tenemos tres motobombas, que encendemos de manera gradual conforme disminuyen los niveles del colector, además, en el área mantenemos todo señalizado y tenemos un carril cerrado, pero todo está debidamente indicado para que se pueda seguir transitando por la vialidad”, detalló.

Una vez concluido el desagüe, personal de la JMAS realizará trabajos de mantenimiento en la bóveda de infiltración, con la finalidad de recuperar su funcionamiento y mejorar la captación del agua durante futuras lluvias.

Asimismo, señaló que, aunque el mantenimiento de este tipo de infraestructura corresponde al Municipio, la JMAS atiende la solicitud de los vecinos por instrucción de la gobernadora Maru Campos y del director ejecutivo del organismo, Alberto Paredes.

Con estas acciones, la JMAS da respuesta a las necesidades de los habitantes de Jardín de los Lagos y contribuye a mejorar el funcionamiento de este espacio de captación pluvial, en beneficio de las familias de este sector.