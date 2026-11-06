Elegir una universidad en otro país también significó enfrentarse a preguntas, prejuicios y expectativas sobre un lugar desconocido. Para 11 estudiantes internacionales, Ciudad Juárez representó mucho más que un destino académico: fue la oportunidad de descubrir nuevas formas de aprender, convivir y encontrar un segundo hogar.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) les dio la bienvenida durante una ceremonia realizada el 5 de noviembre en la Sala de Rectores de Rectoría, donde autoridades universitarias y estudiantes compartieron un encuentro que puso en el centro el valor de la movilidad académica y la convivencia entre distintas culturas.

Los jóvenes procedieron de Argentina, Brasil, Colombia y España, y se incorporaron a programas educativos de los institutos de Ciencias Biomédicas (ICB), Ciencias Sociales y Administración (ICSA), Ingeniería y Tecnología (IIT), así como al Campus Ciudad Universitaria.

Durante el encuentro, el rector de la UACJ, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, destacó la importancia de que los estudiantes conocieran las distintas posibilidades que ofrecía la institución y aprovecharan su estancia más allá de las actividades académicas.

Al darles la bienvenida, explicó que la Universidad contaba con cuatro institutos, tres campus y una oferta de 124 programas educativos: 61 de licenciatura y 63 de posgrado. Asimismo, señaló que la institución tenía poco más de 40 mil 700 estudiantes y una comunidad integrada por alrededor de 44 mil a 45 mil personas, entre alumnos, docentes y personal administrativo.

El rector reconoció el trabajo de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, particularmente el de la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez y la maestra Yadira Márquez González, quienes coordinaban y daban seguimiento a los procesos de intercambio y cooperación internacional.

También invitó a los jóvenes a recorrer las instalaciones universitarias, conocer los espacios deportivos y culturales, y acercarse a las actividades que formaban parte de la vida cotidiana de la institución.

Entre las opciones que mencionó estuvieron el Gimnasio Universitario, el Complejo Deportivo Universitario, los distintos institutos y el Centro de Atención y Simulación Clínica del Instituto de Ciencias Biomédicas. Además, recordó actividades culturales como Altares y Tumbas y los conciertos de la Orquesta Sinfónica, que formaban parte de la oferta abierta a la comunidad.

Con ello, el doctor Constandse Cortez buscó transmitirles que su estancia no debía limitarse a las aulas, sino que también representaba una oportunidad para conocer la ciudad, sus tradiciones y los espacios que daban identidad a la comunidad universitaria.

La realidad superó la ficción

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia ocurrió cuando el rector planteó una pregunta a los estudiantes: “¿por qué Ciudad Juárez?, ¿por qué elegir esta ciudad y la UACJ entre tantas opciones?”

El cuestionamiento abrió la posibilidad de escuchar experiencias que contrastaron con algunas de las ideas que circulaban sobre la frontera, particularmente aquellas relacionadas con la inseguridad.

El rector reconoció que la ciudad tenía situaciones que exigían tomar precauciones, pero también destacó su carácter hospitalario y la disposición de sus habitantes para recibir a quienes llegaban de otros lugares.

La respuesta de los estudiantes permitió conocer otra perspectiva.

Marco Cerra, procedente de Colombia y estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano del ICB, expresó el agradecimiento que sentía por la experiencia vivida en la Universidad y en Ciudad Juárez. Incluso consideró que quienes habían llegado de otros países también se habían convertido en embajadores de la ciudad.

El joven invitó a los habitantes de esta frontera a sentirse orgullosos de su ciudad y reconoció que la estancia había significado una transformación personal para quienes participaron en el intercambio.

También, destacó la tranquilidad con la que había podido desenvolverse en distintos aspectos de la vida cotidiana, incluido el uso del transporte público, una experiencia que le permitió conocer una realidad diferente a la que muchas veces se difundía sobre Ciudad Juárez.

Por su parte, Sarit Valentina Valencia Parra, también procedente de Colombia y estudiante de la Licenciatura en Psicología del ICSA, explicó que su decisión de elegir a la UACJ estuvo relacionada con el reconocimiento académico que tenía la institución en su país.

Recordó que, durante su formación profesional, había conocido a docentes que tenían referencias positivas de la Universidad e incluso habían participado en actividades académicas en esta casa de estudios.

En su proceso de selección, la joven tuvo la posibilidad de elegir entre distintas instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, la UACJ ocupó el primer lugar entre sus preferencias.

Su decisión también estuvo relacionada con el interés de conocer otras perspectivas para su formación como psicóloga, especialmente ante los cambios que experimentaba esta disciplina por el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas sociales.

Valencia Parra explicó que su llegada a México estuvo acompañada de algunas preocupaciones relacionadas con la seguridad, pues reconocía que tanto en Colombia como en Ciudad Juárez existían prejuicios sobre determinadas zonas y situaciones. Sin embargo, consideró que la experiencia también dependía de conocer los lugares que se frecuentaban y tomar las precauciones necesarias.

Más allá de las expectativas académicas, encontró en la ciudad un ambiente de calidez que valoró especialmente por venir de otro país.

La estudiante incluso comparó la hospitalidad que había encontrado en esta frontera con la que reconocía en su propio país y aseguró que la amabilidad de los juarenses había superado sus expectativas.

104 historias que fortalecieron el intercambio internacional

La bienvenida a los once estudiantes presenciales formó parte de una estrategia de movilidad académica que, durante el semestre agosto-diciembre de 2026, alcanzó a 104 jóvenes de educación superior de distintos países.

De ese total, 93 realizaron su estancia en modalidad virtual, mientras que once se incorporaron presencialmente a las actividades académicas de la UACJ. El programa reunió estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La distribución de los estudiantes presenciales contempló tres incorporaciones al IIT, tres al ICB, cuatro al ICSA y una al Campus Ciudad Universitaria.

Sus programas académicos abarcaron áreas como Medicina, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Enseñanza del Inglés, Administración de Empresas, Psicología y Nutrición, lo que reflejó la diversidad de disciplinas que formaron parte de esta experiencia de movilidad.

Al finalizar, el mensaje que quedó entre los participantes, se incluyó alimentos y dulces típicos, como una manera de propiciar el acercamiento entre quienes llegaron de otros países y la comunidad universitaria.

La bienvenida fue encabezada por el rector de la UACJ, quien estuvo acompañado por autoridades universitarias, entre ellas el secretario general, el doctor Salvador David Nava Martínez; la doctora Gabriela Ortega Estrada, jefa del Campus de Ciudad Universitaria; el doctor Fausto Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.