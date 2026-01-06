Caracas, Venezuela – Una situación de alta tensión se registró este lunes en el centro de la capital venezolana, tras reportarse un tiroteo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede oficial de la Presidencia.

A través de la red social X (anteriormente Twitter), diversos usuarios compartieron registros audiovisuales donde se escuchan ráfagas de disparos y se observa un inusual movimiento de efectivos militares.

En las imágenes se aprecia el despliegue de tanquetas y civiles armados avanzando por las avenidas que conducen directamente al recinto gubernamental.

Entre el material que circula en redes, destaca la fotografía de un ventanal con un impacto de bala en un edificio residencial cercano al palacio, lo que confirmaría el alcance de las detonaciones. Hasta el momento, el acceso a la zona ha sido restringido por los cuerpos de seguridad.