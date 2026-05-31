Ciudad Juárez, Chihuahua.– El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con el objetivo de fortalecer la vinculación académica y profesional en beneficio de las y los estudiantes.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel CONALEP Juárez II, con la participación de autoridades educativas y representantes de la asociación.

Durante el evento, se destacó que este acuerdo permitirá ampliar espacios para la realización de servicio social, prácticas profesionales y programas de educación dual para estudiantes de las carreras de Asistente Directivo y Administración, fortaleciendo su preparación académica y acercamiento al sector productivo.

Claudia Yu Muñoz, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, destacó que para la asociación es muy importante fortalecer la vinculación con las instituciones educativas y contribuir en la formación de las nuevas generaciones. Señaló que este convenio representa una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen experiencia práctica, conozcan el entorno laboral y fortalezcan sus competencias profesionales. Asimismo, reconoció el esfuerzo y talento del alumnado de CONALEP Chihuahua y reiteró el compromiso de seguir abriendo espacios de crecimiento y aprendizaje.

Asimismo, se realizó un reconocimiento a los estudiantes Jaziel Aguirre Valencia, Brithany Camila Jiménez Ramírez y Dayana Hernández, quienes obtuvieron destacados resultados en el Concurso Nacional de Cálculo Mental, donde participaron más de 2 mil 400 estudiantes de todo el país.

También se reconoció el respaldo brindado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos al abrir espacios dentro de sus despachos y oficinas para que el alumnado pueda desarrollar experiencias prácticas que complementen su formación profesional.

Por su parte, Omar Bazán Flores, director general estatal de CONALEP Chihuahua, destacó que la institución trabaja para brindar mayores oportunidades de preparación y desarrollo profesional al alumnado, fortaleciendo la relación con el sector productivo mediante experiencias reales en el ámbito laboral.

De igual manera, se resaltó que CONALEP Chihuahua mantiene un modelo bilingüe implementado en todas sus materias, además de incorporar certificaciones en Inteligencia Artificial, herramientas fundamentales para responder a las necesidades del mercado laboral actual.

Finalmente, se informó que aún existen espacios disponibles en todos los planteles CONALEP del estado. Además, se dio a conocer que la institución proyecta un importante crecimiento en su capacidad educativa, al pasar de aproximadamente 4 mil espacios ofertados en 2024 a 7 mil 800 nuevos espacios para el próximo ciclo escolar.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación educativa y la formación integral de estudiantes altamente capacitados.