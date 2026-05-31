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Concentración en apoyo a Maru no fue ciudadana; fue un acto impulsado por las cúpulas del poder: Hugo González

by Salvador Miranda
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El presidente del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua, Hugo González, señaló que la concentración realizada este sábado en respaldo a la gobernadora haya sido presentada como una expresión ciudadana, cuando en realidad fue un evento impulsado desde las cúpulas del poder político y económico que históricamente han controlado la vida pública del estado.
“Lo ocurrido hoy no fue una manifestación espontánea de la ciudadanía; fue una demostración del autoritarismo que ejerce la gobernadora desde el aparato gubernamental, así como desde las estructuras del PAN y en los grupos de interés político que no quieren perder los privilegios al amparo del poder estatal”, expresó el líder morenista.
González señaló que resulta imposible ignorar los múltiples testimonios y denuncias de trabajadores del Gobierno del Estado que, de manera pública y privada, denunciaron haber sido presionados para asistir al evento bajo amenazas de represalias laborales, condicionamientos administrativos e incluso el riesgo de perder su empleo.
“Nos han llegado numerosos testimonios de servidores públicos que aseguran haber sido obligados a participar y a llevar familiares y conocidos. Hay denuncias que señalan que se les exigió una cuota de asistentes para engrosar artificialmente la concentración. Cuando la asistencia se consigue mediante amenazas y presiones, deja de ser participación ciudadana y se convierte en un acto de coerción política”, afirmó.
El dirigente morenista denunció la utilización de vehículos oficiales y recursos humanos de diversas dependencias estatales para la movilización de asistentes, así como una gran cantidad de camiones que fueron utilizados para el traslado de personas acarreadas al evento.
“Las y los chihuahuenses merecen saber quién pagó los traslados, quién financió la logística y quién cubrió los costos de un evento realizado en uno de los recintos más costosos del estado, como lo es el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua”, cuestionó González Muñiz.
De la misma manera, señaló que, cuando los recursos públicos se utilizan para fines políticos, se traiciona la confianza de la ciudadanía y se vulneran los principios democráticos que deben regir el servicio público.
Afirmó que la presencia de liderazgos nacionales del PAN y de personajes ligados a los gobiernos neoliberales del pasado confirma que la concentración tuvo un carácter eminentemente partidista y no ciudadano.
“Hoy quedó claro que quienes salieron a defender a Maru Campos no fueron los ciudadanos de a pie, sino las mismas élites políticas que durante décadas administraron privilegios para unos cuantos, y familiares acarreados so pena de castigo a funcionarios”, aseveró.
Finalmente, González exigió transparencia sobre el origen de los recursos utilizados para la organización de la concentración y pidió a las autoridades competentes investigar cualquier posible uso indebido de recursos públicos o actos de presión contra trabajadores gubernamentales.
“Los recursos del pueblo son para atender las necesidades del pueblo, no para construir actos de respaldo político a una gobernadora seriamente cuestionada. Chihuahua merece gobiernos que rindan cuentas, no espectáculos financiados desde el poder”, concluyó.

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