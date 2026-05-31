La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), recibió la visita de los estudiantes de la preparatoria URN, en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del parque central, donde se les brindó una plática sobre la importancia del rehusó del agua y el cuidado de este recurso.

El Ingeniero Ángel Quezada, coordinador de la planta de tratamiento de aguas residuales del parque central, explicó que, durante el recorrido las y los estudiantes conocieron el proceso que sigue el agua residual desde su llegada a la planta hasta su disposición final, misma que permite reutilizarla en áreas verdes, parques y jardines, fomentando así el ahorro de agua potable.

“Les enseñamos el uso que se le da al agua tratada, el funcionamiento de la línea morada, el uso que se le da en parques, lagos, la industria maquiladora y otros espacios, lo que ayuda a disminuir el uso de agua potable en este tipo de lugares” expresó.

Señaló que, estos recorridos tienen como objetivo que las y los jóvenes conozcan el trabajo que realiza la JMAS para reutilizar el agua y disminuir el uso de agua potable, especialmente en una ciudad desértica como Juárez, donde cada gota cuenta.

Por su parte, la maestra Navarrete, docente de la preparatoria URN, destacó que, la visita fue una buena experiencia para los jóvenes, ya que, les permitió conocer el amplio proceso que se lleva a cabo para reutilizar el agua y generar conciencia sobre la importancia de cuidarla.

“Durante el recorrido el ingeniero nos explicó el proceso y también la cantidad de basura que llega a las instalaciones. Pedirle a la comunidad que no tire toallitas húmedas ni otros residuos que puedan entorpecer el proceso a desarrollar para el reúso del agua” comentó.

Con estas acciones, la JMAS fortalece la educación hídrica en todos los niveles educativos, promoviendo el conocimiento sobre la importancia y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.