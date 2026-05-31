La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, logró nuevamente la detención de presuntos responsables de robos al interior de un corralón municipal ubicado en la zona de Pemex, quienes ya habían sido arrestados en dos ocasiones anteriores por hechos similares.



El director de OMEJ, Jaime Flores Castañeda, informó que los sujetos detenidos este día son los mismos que previamente habían sido asegurados por las autoridades tras ser sorprendidos robando piezas y materiales en instalaciones municipales, por lo que esta representa la tercera ocasión en que son detenidos por este tipo de delitos.



El funcionario señaló que, a pesar de que en cada caso se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y se ha dado seguimiento legal a los expedientes, los detenidos recuperan su libertad pocos días después, situación que ha permitido que reincidan en la comisión de delitos.



“Ya los hemos detenido anteriormente, se han presentado las denuncias y se ha cumplido con todos los procedimientos legales; sin embargo, vuelven a salir y regresan a delinquir. Esta es la tercera ocasión que son detenidos por robar en los corralones municipales. La pregunta es qué está pasando con el sistema judicial”, expresó Flores Castañeda.



Recordó que hace apenas unas semanas fue desarticulada una banda dedicada al robo dentro de los corralones municipales y posteriormente se registró una nueva detención de uno de los involucrados cuando fue sorprendido con piezas sustraídas de las instalaciones.



Ahora, los mismos presuntos responsables fueron nuevamente detectados intentando cometer robos en el corralón, lo que ha generado preocupación entre las autoridades municipales por la constante reincidencia de estos hechos.



Flores Castañeda destacó que, por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la dependencia ha reforzado las medidas de seguridad mediante la instalación de cámaras de vigilancia, mejoras en la iluminación y monitoreo permanente de las instalaciones; sin embargo, consideró necesario que las acciones legales tengan consecuencias efectivas para evitar que los detenidos regresen a cometer los mismos delitos.



“El personal está haciendo su trabajo, la Policía Municipal está haciendo su trabajo y nosotros estamos interponiendo las denuncias correspondientes. Lo que preocupa es que los responsables regresan a las calles y vuelven a delinquir prácticamente de inmediato”, señaló.



Ante esta situación, la OMEJ analiza la implementación de nuevas medidas de protección, entre ellas la instalación de malla electrificada en los perímetros de los corralones municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger el patrimonio que se encuentra bajo resguardo.



Finalmente, Jaime Flores Castañeda reiteró que la dependencia continuará colaborando con las corporaciones de seguridad y presentando las denuncias correspondientes cada vez que se detecte una conducta delictiva, al tiempo que hizo un llamado a revisar la actuación del sistema de justicia ante los casos de reincidencia que afectan a la ciudadanía y al patrimonio público.