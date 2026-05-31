La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), lleva a cabo una campaña de esterilización gratuita en el Centro Comunitario Riberas del Bravo.



El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien resaltó que estas esterilizaciones masivas ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía.



El alcalde informó que este día se van a llevar a cabo 380 esterilizaciones aproximadamente en el Fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 8.



“Vamos hacer un cálculo aproximado de cuantas mascotas no estarán en las calles a raíz de estas esterilizaciones”, comentó.



Expresó que se va a seguir trabajando y felicitó al equipo de DABA por la gran labor que hacen y por que se ajustan al presupuesto que tienen.



Por su parte, la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que en la administración pasada se hicieron 13 mil, en el 2025 se realizaron 10 mil y en lo que va de esta actual administración van 11 mil esterilizaciones, y pretende que este año se lleven a cabo 8 mil.



Agregó que estas son gratuitas con presupuesto municipal y son para perros y gatos.



La funcionaria resaltó que por esta ocasión no se hizo un registro previo, por lo que a las 7:30 de la mañana ya se tenía un lleno total y se empezó a regresar a la gente.



“Este es un gran cambio que ha tenido la ciudadanía, ya que saben que al esterilizar a sus mascotas, no tendrán más crías en caso de que se salgan de sus casas”, dijo.



Indicó que en estas jornadas masivas han visto que acuden muchas personas con animalitos que no son suyos, que son del vecino o están en la calle, para esterilizarlos ya que cada seis meses tienen camadas.



Finalmente comentó que mañana domingo acudirán a la Secundaria Federal 7, ubicada en la calle Isla Terranova, en la colonia 16 de Septiembre, en el mismo horario.