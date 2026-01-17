viernes, enero 16, 2026
El régimen de Morena quiere tus datos biométricos para establecer una tecno-dictadura: Francisco Sánchez
Chihuahua

El régimen de Morena quiere tus datos biométricos para establecer una tecno-dictadura: Francisco Sánchez

by EditorJRZ
Nos negamos a ser víctimas de esta tecno-dictadura donde nuestra privacidad es el botín y los datos son el instrumento de persecución. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al urgir la suspensión de la aplicación de la CURP biométrica por representar una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos.

“El gobierno quiere utilizar estos datos, no para mayor seguridad sino para que la casta dictatorial de Morena espie a los ciudadanos, los controle e intimide. Para que el régimen sepa en cada momento en dónde estás, con quién estás, a dónde vas, qué compraste. Tenerte vigilado de forma permanente”, advirtió.

Francisco Sánchez advirtió que el entregarle los datos biométricos al régimen es la antesala de una tecno-dictadura que debe ser rechazada de manera tajante para defender la libertad del individuo.

“Los ciudadanos de bien no se dejan engañar por leyes tramposas, hechas con la perversidad de quien busca el control bajo el disfraz de modernidad”, sentenció.

