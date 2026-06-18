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Retoman cursos de Manejo Higiénico de los Alimentos

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La Dirección de Regulación Comercial reinició los cursos de Manejo Higiénico de los Alimentos, como consecuencia de la gran demanda que se ha tenido, indicó el titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez.

Dijo que hasta el momento son 21 los cursos que se han llevado a cabo a lo largo del año, con un total de 3,115 beneficiarios.

Mencionó que estas capacitaciones se continuarán impartiendo con lista previa, es decir, aquellos interesados deberán acudir a las instalaciones de la dependencia para efectuar su registro en el módulo de recepción en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana los lunes.

Los Requisitos son: copia de identificación oficial (INE), copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP), número de teléfono, libreta y pluma para los apuntes.

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Asimismo, para más información pueden comunicar al número telefónico 656 737 0460.

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