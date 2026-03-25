La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez emitió un aviso por altas temperaturas para este miércoles 25 de marzo, día en el que se espera una temperatura máxima cercana a los 35 grados centígrados, con condiciones mayormente soleadas en la región.



De acuerdo con el pronóstico, durante el día se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre 0 y 2 por ciento.



Para la noche, se anticipa un descenso en la temperatura hasta los 16 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones de viento similares a las del día, sin cambios significativos en la posibilidad de precipitaciones.



En el pronóstico extendido, para el jueves se mantendrán las altas temperaturas, con una máxima de 35 grados y mínima de 15 grados, bajo un cielo soleado y baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, para el viernes se prevé un ligero descenso en la temperatura, con una máxima de 26 grados y mínima de 11 grados, además de una advertencia preventiva por viento, ya que las rachas podrían alcanzar entre 26 y 55 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras.



Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los cambios en las condiciones del viento hacia el cierre de la semana.