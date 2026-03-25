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Álex Domínguez exige al Gobierno Federal revisar retenes en carreteras de Chihuahua

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El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, Álex Domínguez, hizo un llamado al Gobierno de la República para que revise los retenes que se instalan de manera sorpresiva en distintas carreteras del estado de Chihuahua.

El legislador priísta señaló que, de acuerdo con reportes de ciudadanos, paisanos y autoridades municipales, estos filtros de seguridad se han colocado en tramos carreteros como la vía Chihuahua–Delicias y la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, en ambos sentidos.

Advirtió que resulta preocupante que, según los testimonios recibidos, los automóviles que son detenidos y revisados con mayor frecuencia son aquellos que cuentan con placas de Texas, New México, Arizona, California de los Estados Unidos.

Indicó que existe la percepción entre los viajeros de que dichos retenes podrían estar siendo utilizados presuntamente para extorsionar a turistas y visitantes que transitan por el estado, particularmente a connacionales que regresan o visitan Chihuahua.

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Ante esta situación, el dirigente estatal priista pidió a las autoridades federales investigar y esclarecer el funcionamiento de estos operativos, con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros y evitar cualquier acto que afecte a quienes circulan por las carreteras del estado.

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