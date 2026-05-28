La Secretaría de Salud prohibió oficialmente el uso del colorante Rojo 3 o Eritrosina en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México, tras determinar que su consumo supera los niveles considerados seguros para la población.
La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece un periodo de transición de 24 meses para que las empresas reformulen sus productos y retiren gradualmente este aditivo del mercado.
El acuerdo firmado por el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, deja sin efecto la autorización sanitaria que permitía el uso de la Eritrosina desde 2012.
El colorante también es identificado como:
Rojo 3 FD&C
Rojo Alimentos 14
CI 45430
SIN 127
La decisión se basa en evaluaciones realizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Según el análisis técnico, el consumo del colorante en México rebasó los límites internacionales considerados seguros.
La autoridad sanitaria informó que la Ingesta Diaria Máxima Teórica (IDMT) alcanzó:
0.231 mg/kg de peso corporal al día
La cifra supera más del doble de la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de:
0.1 mg/kg
Este límite fue establecido por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).
La Secretaría de Salud explicó que la prohibición también considera evidencia científica sobre posibles efectos tóxicos del colorante.
Entre los estudios citados se encuentra una investigación de carcinogenicidad que detectó desarrollo de tumores tiroideos en modelos animales expuestos al Rojo No. 3.
Bajo el principio precautorio, el gobierno determinó retirar el aditivo para prevenir riesgos potenciales a largo plazo.
COFEPRIS identificó un uso frecuente del colorante en productos dirigidos principalmente al público infantil.
Entre las categorías afectadas se encuentran:
Gelatinas y flanes en polvo
Gomitas y caramelos
Chicles y productos confitados
Frutas en almíbar
Helados y sorbetes
Leches saborizadas
Bebidas alcohólicas preparadas
Productos de panificación
Alimentos elaborados con cereales y harinas
La Secretaría de Salud otorgó un plazo de 24 meses para que fabricantes y empresas adapten sus procesos.
Durante este periodo deberán:
Modificar formulaciones
Realizar pruebas de vida de anaquel
Sustituir ingredientes
Agotar inventarios existentes
El objetivo es garantizar que los nuevos productos mantengan condiciones adecuadas de calidad, inocuidad y estabilidad sin utilizar Eritrosina.
Las autoridades señalaron que el retiro del Rojo 3 forma parte de una estrategia para fortalecer la regulación de aditivos alimentarios y reducir riesgos sanitarios asociados al consumo frecuente de sustancias potencialmente dañinas.
El acuerdo entró en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, iniciando formalmente el conteo para el retiro definitivo del colorante en México.
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