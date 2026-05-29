Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, tomó protesta en el Senado de la República tras la solicitud de licencia por dos días del legislador sinaloense.

Además de Omar López Campos, la Mesa Directiva del Senado tomó protesta a Fraisel Guadalupe Capetillo López, María Alejandra Sandoval Camacho, Sixto Duarte Álvarez y Yesenia Ramírez Saldaña.

Son suplentes de los senadores Virginia Magaña Fonseca, Fonseca, Claudia Edhit Anaya Mota, Pablo Guillermo Angulo Briseño y Susana Sataraín.

Proceso