El senador de Morena, Enrique Inzunza, solicitó licencia para separarse del cargo por unos días, luego de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

El ahora senador con licencia Enrique Inzunza aseguró que decidió separarse temporalmente del cargo para que su suplente participe en la sesión extraordinaria del Senado, mientras enfrenta lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

“He decidido que sea mi suplente, el Arquitecto López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, señaló en un mensaje difundido desde la Ciudad de México.

Inzunza afirmó que acudió al Senado desde el día de ayer para atender la convocatoria de la sesión extraordinaria programada para el 28 y 29 de mayo.

Además, sostuvo que continuará respaldando a la bancada de Morena en las reuniones de comisiones y en el Pleno “con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes”.

“Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”, expresó el legislador.

Hace apenas unos días, Enrique Inzunza acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, dentro de la investigación relacionada con funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

La comparecencia ocurrió en el mismo contexto en el que también fue citado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien ya rindió su declaración ante autoridades federales.

La indagatoria involucra al menos a 10 personas, de acuerdo con la información disponible. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre los avances de la investigación ni posibles acusaciones formales.

La licencia solicitada por Inzunza ocurre mientras continúan las investigaciones derivadas de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos.

Enrique Inzunza Cázarez tiene 53 años y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito jurídico antes de llegar al Senado de la República.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, estado de donde es originario, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, además de una maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

Dentro de su trayectoria en el Poder Judicial, fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Posteriormente ocupó el cargo de secretario general de Gobierno.

Fue electo senador por mayoría relativa y actualmente presidía la Comisión de Estudios Legislativos. También integraba comisiones como Defensa Nacional, Justicia, Gobernación y Derechos Humanos.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones relacionadas con los señalamientos hechos por Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa.

UnoTv