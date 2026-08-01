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Alertan por posibilidad de tormentas aisladas, actividad electrica y fuertes vientos para Ciudad Juarez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa sobre el pronóstico de tormentas aisladas con posible caída de granizo, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento en Ciudad Juárez.

Exhorta la aciudadania a toma tus precauciones si vas a salir de su hogar:

Al conducir: Reduce la velocidad y enciende luces intermitentes.

Evita zonas de riesgo: No cruces arroyos ni pasos a desnivel con acumulación de agua.

En casa: Asegura objetos que puedan caer por el viento.

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​Mantenerse informado por canales oficiales y reporta cualquier emergencia al 9-1-1.

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