Del 13 al 31 de julio, 300 niñas, niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de explorar, crear y descubrir en el Campamento Cultural de Verano 2026 de la UACJ. El compromiso comunitario es ofrecer alternativas de expresión, desarrollo de creatividad y confianza a través del arte y la ciencia.

El ya tradicional espacio contó con dos alternativas en esta edición: un campamento infantil para niñas y niños de 6 a 12 años con sede en el Centro Cultural de las Fronteras, y el Campamento Juvenil que integró a jóvenes de 13 a 15 años en las instalaciones del Centro Universitario de las Artes.

Este 31 de julio, en el Gimnasio Universitario de la UACJ, padres de familia orgullosos fueron ocupando las butacas del recinto para acompañar el talento de sus hijos en su presentación final; aplausos, porras y emoción durante la muestra cultural y artística fueron parte del gran evento de cierre de este campamento.

La maestra Ma. Victoria Ibarra Segura, subdirectora de Formación Cultural, fue la encargada de dar la bienvenida a este campamento:

“La UACJ agradece su confianza en esta institución; cada año nos preparamos por mucho tiempo para ofrecerles el mejor campamento cultural de esta ciudad. Así que les agradezco que estén en este momento en esta presentación artística que ellos prepararon con mucha dedicación. Esperamos que durante este campamento se hayan divertido mucho y que hayan descubierto habilidades artísticas y culturales”.

La actividad de este día es el reflejo de tres semanas donde los participantes pudieron disfrutar de actividades dinámicas adentrándose en las artes visuales, artes escénicas, música, literatura y la ciencia. Hubo talleres diarios con grupos reducidos para brindar atención personalizada, además de actividades de convivencia y espectáculos como cine, títeres, museos, juegos y actividades colectivas.

Espacios seguros de diversión, aprendizaje y convivencia fueron posibles gracias a la intervención multidisciplinaria con talleres de pintura, dibujo, canto, animación, teatro musical, danza, biología, elaboración de máscaras, alfarería, escultura, ciencia y literatura.

En el Gimnasio Universitario, las voces de los infantes sorprendieron al público; la temática de música mexicana dio arranque al espectáculo con la interpretación de piezas de Francisco Gabilondo Soler (Cri-Cri), Tin Tan y Pedro Infante. La combinación de la danza, el teatro, la coordinación artística y musical emocionó en cada presentación, demostrando que el talento inspira al futuro.

Cada disciplina fue la puesta en escena de lo importante que es fomentar la cultura y las artes; y en el acto final, un popurrí de Juan Gabriel dio alegría a los participantes y sus familias.

Así es como más de 100 personas coordinaron, acompañaron e instruyeron a cada integrante de esta edición; aquí una muestra de la vocación de este trabajo:

“Estamos muy contentos de un año más poder tener éxito alentando el trabajo y los veranos de los chicos. Siempre los niños llegan con mucha expectativa, con ilusión de conocer, de aprender, de reencontrarse con algunos amigos, porque hay niños que ya frecuentan el campamento desde hace algunos años; y en el caso de la música, es un ejercicio comunitario donde más de 200 niños cantan todos juntos y todos sumamos un cachito de voz”, compartió el maestro de música Juan Pablo Félix.

“Estoy estudiando Educación; este semestre se me abrió la oportunidad de formar parte del campamento. Me llamó mucho la atención porque se trata de ejercer mi carrera y acompañar a los niños; ha sido una experiencia muy positiva, me gustó mucho”, explicó Frida Talamantes, líder de grupo.