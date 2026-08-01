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“Morena rechazó pedir ayuda federal para familias que huyeron por la violencia”: Alfredo Chávez

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Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, criticó que Morena votara en contra de la propuesta presentada por la diputada Nancy Frías para solicitar al Gobierno Federal mayor coordinación, seguridad y atención para las familias obligadas a abandonar sus hogares por la violencia en la zona serrana.

El coordinador señaló que el desplazamiento debe ser atendido por los tres órdenes de gobierno, pero sostuvo que la Federación tiene una responsabilidad directa porque una de sus causas principales es la presencia del crimen organizado. “Díganos qué está haciendo el Gobierno Federal y cómo nos coordinamos”, expresó Chávez durante la discusión.

El legislador advirtió que la inseguridad obliga a familias enteras a dejar sus viviendas, comunidades y medios de vida. También cuestionó que Morena desviara el debate hacia temas electorales y partidistas, en lugar de explicar qué acciones realiza la Federación para atender este problema.

Chávez señaló que la discusión debía concentrarse en la seguridad de las comunidades y en la atención de quienes han tenido que huir de la violencia. Añadió que el rechazo de Morena frenó un planteamiento que buscaba una respuesta coordinada entre la Federación, el estado y los municipios.

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