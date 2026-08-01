El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la ceremonia de promoción de grado 2026, en la que 65 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibieron un ascenso tras concluir un proceso de evaluaciones médicas, físicas, académicas y profesionales.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció la disciplina, el esfuerzo y la vocación de servicio de las y los policías, además de agradecer a sus familias por el respaldo que les dan ante las jornadas, exigencias y riesgos propios de su trabajo.

Ortiz Orpinel señaló que la seguridad de las familias depende en gran medida del compromiso diario de los elementos de la SSPM, quienes permanecen en servicio mientras la población desarrolla sus actividades y descansa en sus hogares.

Afirmó que Ciudad Juárez presenta condiciones de seguridad distintas a las registradas años atrás y resaltó que la corporación ha avanzado en la recuperación de la confianza ciudadana, aunque permanece el reto de fortalecer la percepción mediante una relación más cercana con la población.

Exhortó a quienes ascendieron de cargo asumir su nuevo grado como una responsabilidad mayor, debido a que sus decisiones, liderazgo y conducta tendrán un impacto directo en sus compañeros y en la atención que recibe la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que el proceso inició el 18 de mayo y concluyó el 27 de julio, con la participación de 451 elementos que buscaron acreditar los requisitos correspondientes.

Explicó que se otorgaron 45 ascensos al grado de policía tercero, 15 a policía segundo y cinco a policía primero, para un total de 65 promociones obtenidas mediante mérito, preparación, conducta y aprobación de las evaluaciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez Ruiz, reconoció el esfuerzo de las y los policías promovidos, especialmente de las mujeres que obtuvieron un nuevo grado, así como el acompañamiento de sus familias y el proceso desarrollado por la corporación.

En la ceremonia también participaron Jesús Manuel García Reyes, coordinador de Seguridad Vial; Luz Abril Portillo Álvarez, secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; la regidora Mireya Porras, coordinadora de la Comisión Edilicia de Seguridad y Jesús Moctezuma Sánchez, coordinador general de la SSPM.