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Dan Maru Campos y Secretario de Hacienda, seguimiento a la estrategia económica del Estado

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La gobernadora Maru Campos se reunió con el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, con la finalidad de revisar los avances en la estrategia económica implementada en 2026 y definir las acciones que se llevarán a cabo para cumplir lo proyectado rumbo al cierre del año.

En la sesión de trabajo, la mandataria repasó con el funcionario estatal la actualidad de los proyectos principales que se plantearon en el paquete presupuestal 2026, que prioriza obras de infraestructura social, carretera y seguir garantizando la eficacia operativa de MediChihuahua.

Además, se reiteró la importancia de estructurar el próximo plan económico con el mismo objetivo de seguir en un balance para mejorar la calidad de vidas de las y los chihuahuenses en todas las regiones de la entidad, a través del trabajo coordinado de las diferentes dependencias.

La titular del Ejecutivo instruyó al secretario de Hacienda a mantener la línea para asegurar que la entidad continúe avanzando hacia unas finanzas sanas, en seguimiento a la meta que se fijó desde que asumió como cabeza del Gobierno del Estado.

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