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Logra alumno del Cobach beca “Líderes del Mañana” para estudiar en el Tec de Monterrey

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El estudiante Jorge Armando Salvador Luna, perteneciente al Plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), fue seleccionado como beneficiario del programa “Líderes del Mañana”.

Esta beca le otorga la cobertura del 100 por ciento de su colegiatura para cursar sus estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez.

La asignación de este apoyo se dio tras un proceso de selección en el que participaron más de mil aspirantes.
Para obtenerla, el alumno superó distintas etapas de evaluación y presentó un proyecto de impacto social diseñado para apoyar los procesos de aprendizaje en su comunidad, a través de asesorías en matemáticas.

Durante el evento oficial de entrega, la directora del Tecnológico de Monterrey en Ciudad Juárez, Judith Soto, otorgó la beca simbólica al estudiante en presencia de familiares, docentes y directivos del Cobach.

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La directiva destacó que este programa busca respaldar a jóvenes con alto rendimiento académico que impulsen iniciativas en beneficio de su entorno.

Con acciones como esta, el Cobach da seguimiento a los logros alcanzados por su alumnado y reafirma los estándares de la formación académica que imparte en sus planteles.

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