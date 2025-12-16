Despensas, cobijas y ropa de temporada fueron entregadas a familias de colonias vulnerables de Ciudad Juárez por administrativos y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

La entrega se realizó como parte del programa “Más Corazón”, una iniciativa solidaria que busca apoyar a quienes más lo necesitan, especialmente en esta temporada de bajas temperaturas.

Marco Rodríguez Bordallo, secretario de Extensión y Difusión de la Facultad, destacó que el programa no solo genera un impacto social directo en las personas beneficiadas, sino que también deja una profunda satisfacción entre quienes participan en la organización y entrega de los apoyos.

“Este es el espíritu social de nuestra Facultad: ser altruistas y solidarios. Es una enseñanza que deja huella en nuestros alumnos y fortalece su compromiso con la comunidad”, expresó Rodríguez Bordallo.

Las colonias Salvárcar y Las Haciendas, entre otras zonas de alta vulnerabilidad, fueron beneficiadas con este apoyo, el cual incluyó alimentos, prendas de vestir y cobijas para enfrentar el frío.

El funcionario universitario señaló que la mayoría de los artículos entregados fueron donados por becarios de la Facultad, así como por otros voluntarios que se sumaron a esta causa solidaria impulsada por la UACH.