Nacido en Serbia e hijo de madre mexicana, Iván Mihajlovic se ha consolidado como un servidor público juarense con 14 años de trayectoria, caracterizado por su vocación de servicio, su calidad humana y su compromiso con el desarrollo de Ciudad Juárez.

Actualmente, Mihajlovic labora en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, desde donde asegura que su deseo de contribuir al crecimiento de esta frontera surge del profundo agradecimiento que siente hacia México, país que lo recibió y se convirtió en su hogar.



“El compromiso de mejorar Ciudad Juárez nace de ese agradecimiento; México me dio oportunidades y hoy es mi responsabilidad corresponder”, expresó.



El funcionario destacó el enorme potencial de Ciudad Juárez a nivel global, subrayando que la diversidad cultural y social de su población es una de sus mayores fortalezas, ya que cada comunidad aporta su esfuerzo para consolidar a la frontera como una potencia mundial.



“Al igual que muchos juarenses, yo también pongo mi granito de arena. Mi trabajo me permite estar en contacto directo con la gente y conocer de primera mano sus necesidades”, señaló.



Mihajlovic recordó que desde niño fue testigo de las tragedias provocadas por las guerras en su país de origen, experiencia que le ha dado una perspectiva de resiliencia y esperanza. Aseguró que, así como otros pueblos han salido adelante, los mexicanos y juarenses también superarán los retos que enfrentan en la actualidad.



De origen humilde, logró concluir su carrera profesional y desde entonces ha trabajado en distintas ciudades del estado de Chihuahua, construyendo una trayectoria basada en el esfuerzo, la constancia y el servicio público.



Aunque por modestia no lo reconoce abiertamente, compañeros y conocidos suelen recurrir a él para conocer su visión sobre temas de geopolítica, debido a su constante seguimiento de los acontecimientos internacionales, particularmente los relacionados con Serbia y el conflicto entre Rusia y Ucrania.



Compañeros de trabajo coinciden en que es un privilegio colaborar con Iván Mihajlovic, a quien describen como una persona valiosa, íntegra y con una amplia experiencia personal y profesional, cualidades que fortalecen su labor dentro del servicio público.

