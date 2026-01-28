martes, enero 27, 2026
Dará la UACJ bienvenida a nuevos alumnos este 30 de enero

Este próximo 30 de enero se dará la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso durante el evento Hola UACJ.
Con el objetivo de darles a conocer los servicios institucionales, a las autoridades universitarias y las actividades que se realizarán durante el semestre se les convoca en el Gimnasio Universitario a las 9:00 horas.

Esta actividad evolucionó, pues antes era conocida como el Curso de Inducción. Sin embargo, “Hola UACJ” es un evento oficial de bienvenida, mientras que el Curso de Inducción se llevará a cabo a través de un rally durante el semestre enero-junio 2026, indicó el doctor Pedro Enrique Yañez Camacho, director general de Bienestar Universitario.

También se invita a padres de familia a participar en el evento «Hola UACJ”. “Nosotros somos conscientes de que es importante darles un buen mensaje de tranquilidad y de seguridad a las familias que están depositando la confianza de que sus hijos formen parte de nuestra universidad”, agregó el doctor Yañez Camacho.

Recomendaciones:

Llegar al recinto con 1 hora de antelación
Ubicar con anticipación el Gimnasio Universitario

