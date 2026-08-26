La gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró que las pruebas que pedía Morena sobre los señalamientos de presuntos vínculos de sus funcionarios con el narcotráfico están a la vista, esto tras la detención en Estados Unidos de un exfuncionario estatal de Sinaloa por delitos relacionados con el narcotráfico.

Campos Galván señaló que el detenido se desempeñó como director del Instituto del Deporte en Sinaloa y afirmó que “los funcionarios de Morena están vinculados con el crimen organizado”.

Agregó que esta detención representa una prueba para quienes exigían evidencias sobre sus señalamientos: “¿Qué más quieren?”.