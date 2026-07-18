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Analiza Municipio posibles efectos de reforma al horario en Estados Unidos

by Salvador Miranda
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El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal analiza las posibles implicaciones que tendría para Ciudad Juárez la propuesta que se analiza en Estados Unidos para mantener un mismo horario durante todo el año, aunque adelantó que, de concretarse en condiciones similares a las actuales, no se prevén afectaciones para la frontera.

El Gobierno de Estados Unidos analiza una propuesta para dejar de realizar los ajustes de horario que actualmente se aplican dos veces al año, con el objetivo de mantener un mismo horario de manera permanente. De concretarse esta medida, las comunidades fronterizas tendrían que evaluar sus efectos para garantizar que las actividades económicas, comerciales y de movilidad continúen desarrollándose de forma coordinada entre ambos lados de la frontera.

El alcalde explicó que la principal consideración es mantener la coordinación de horarios con El Paso, Texas, debido a la estrecha relación económica, comercial y social que existe entre ambas ciudades, por lo que se dará seguimiento a las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.

Recordó que cuando en México se modificó el esquema de horarios fue necesario realizar ajustes para evitar que la diferencia con la ciudad vecina afectara las actividades cotidianas de quienes cruzan diariamente la frontera por motivos de trabajo, estudio, comercio o servicios.

Ortiz Orpinel señaló que, si la medida mantiene la sincronía entre Ciudad Juárez y El Paso, no se prevén complicaciones para las actividades cotidianas de la población.

Indicó que aún es necesario revisar con mayor detalle la manera en que se aplicaría cualquier modificación en Estados Unidos, ya que un esquema distinto podría generar una diferencia de horario que sí tendría repercusiones para la dinámica fronteriza.

El Presidente Municipal comentó que, en términos generales, considera que mantener un solo horario durante todo el año podría ser una alternativa viable, ya que actualmente existen otros mecanismos para fomentar el ahorro de energía, propósito que originalmente dio origen a los cambios de horario.

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