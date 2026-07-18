Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron el retiro de lechuga iceberg originaria de México utilizada en restaurantes de comida rápida, tras relacionarla con un brote de ciclosporiasis, enfermedad causada por el parásito Cyclospora que provoca diarrea intensa o “explosiva”.

De acuerdo con la investigación, las autoridades identificaron a un único proveedor mexicano que abastecía este tipo de lechuga a diversos establecimientos de Taco Bell en territorio estadounidense.

Los CDC señalaron que más de mil 664 personas afectadas reportaron haber consumido alimentos en esa cadena de restaurantes antes de presentar síntomas compatibles con la infección.

Como medida preventiva, se ordenó el retiro del producto de los establecimientos involucrados mientras continúan las investigaciones para evitar nuevos contagios y determinar el alcance de la distribución de la lechuga.

Las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron a la población acudir al médico si presenta síntomas como diarrea prolongada, náuseas, pérdida del apetito, cólicos abdominales o fatiga, especialmente si recientemente consumió alimentos preparados en los establecimientos relacionados con el brote.