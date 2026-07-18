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Notifican a “El Sully” orden de aprehensión por intento de asesinato

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, notificaron una orden de aprehensión a Saúl Ezequiel M. L., alias “El Sully”, por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de dos masculinos, en hechos ocurridos el día 23 de junio del 2026, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las investigaciones ministeriales indican que ese día, disparó con un arma de fuego al parecer calibre 9 milímetros, en contra de Marcos R. R. y de Carlos Guadalupe M. N., con la intención de privarlos de la vida, en unas canchas de futbol.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que lo requería a solicitud del agente del Ministerio Público que le formulará imputación por los citados hechos delictivos.

Cabe hacer mención que el masculino conocido como “El Sully,” fue detenido ayer jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en posesión de 24 envoltorios con droga.

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