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Activa Estado recursos del Fideicomiso de Desastres Naturales para atender a familias afectadas por lluvias

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El Gobierno del Estado activó los recursos del Fideicomiso de Desastres Naturales para la adquisición y entrega de apoyos emergentes.

Lo anterior, en el marco de la reunión del Comité Técnico de dicho Fideicomiso, que se llevó a cabo este día en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Las dependencias involucradas iniciarán de inmediato las tareas logísticas para distribuir los insumos aprobados y asegurar que el apoyo llegue a las zonas con mayores afectaciones.

El Comité Técnico tiene el compromiso de garantizar que, ante cualquier desastre natural, los apoyos lleguen de forma ágil y transparente a quienes más los necesitan.

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Durante la sesión, la Coordinación Estatal de Protección Civil presentó un informe sobre los daños registrados en diversos municipios de la entidad a causa de las intensas lluvias ocurridas durante junio y julio.

En la reunión participaron representantes de las secretarías de Hacienda, de la Función Pública, de Desarrollo Humano y Bien Común, General de Gobierno, y de Comunicaciones y Obras Públicas, así como de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El Gobierno del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.

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