La Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Municipal llevó este viernes el programa “Cruzada por tu Familia” a las comunidades del Valle de Juárez, donde se entregaron apoyos alimenticios a aproximadamente mil familias que habitan en la zona rural del municipio.



El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que, como parte de la estrategia del programa, un día después de cada jornada de entrega en la mancha urbana, personal de la dependencia recorre las comunidades rurales para acercar este beneficio a quienes tienen mayores dificultades para trasladarse hasta la ciudad.



El recorrido inició desde temprana hora en el poblado de El Millón y continuó por Tres Jacales, La Colorada, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y El Sauzal, con el objetivo de atender a las familias de cada comunidad.



Vallejo Quintana destacó que esta dinámica se realiza en cada edición del programa y anunció que en aproximadamente dos semanas se efectuará una segunda entrega para los habitantes del Valle de Juárez.



“Son alrededor de mil familias las que se benefician en la zona rural. Es un padrón que ha ido creciendo en cada edición y seguimos recibiendo solicitudes de personas interesadas en incorporarse al programa para que puedan recibir este apoyo en las próximas entregas”, señaló.



Durante la jornada, habitantes de las comunidades agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal y señalaron que, además de las despensas, en los últimos años han recibido beneficios en materia de infraestructura y servicios públicos.



Ramona Elías, coordinadora del Comité de Vecinos de El Millón, expresó que los apoyos alimentarios representan un beneficio importante para las familias de la comunidad y reconoció las obras realizadas mediante el Presupuesto Participativo, así como la instalación de alumbrado público.



La ciudadana reconoció las acciones realizadas durante la administración encabezada por el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y la continuidad de trabajos con el actual Presidente Municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



Por su parte, Elizabeth Piña Serrano, habitante de Tres Jacales, señaló que las despensas son de gran ayuda para su hogar.



“Nos sirve mucho, especialmente para mis niños. Agradecemos que se acuerden de nosotros, porque somos una comunidad pequeña y es importante sentir que también somos tomados en cuenta”, manifestó.



En el ejido Jesús Carranza, Anastasia Vargas, encargada del Consejo del Adulto Mayor, agradeció el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado a la comunidad mediante diversos programas sociales.



“Estamos muy agradecidos por todos los apoyos que nos han brindado por parte del Municipio. Hemos recibido distintos apoyos y próximamente también nos entregarán tinacos para almacenamiento de agua, lo que será de gran beneficio para las familias de la comunidad”, comentó.



En San Agustín, Irma Graciela Solís Álvarez, secretaria del Comité de Vecinos, indicó que el apoyo alimentario beneficia principalmente a personas adultas mayores y familias que tienen pocas oportunidades de empleo.



“Es un apoyo muy bueno porque muchas personas lo necesitan. También hemos recibido alumbrado público y pavimentación en algunas calles; poco a poco hemos visto mejoras para nuestra comunidad”, expresó.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, continúa acercando apoyos alimentarios a las familias que habitan en las comunidades rurales del municipio, con el propósito de contribuir a su bienestar y fortalecer la atención en las zonas con mayores necesidades.