Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, un juez de Control vinculó a proceso a Fabián “N”, por su probable participación en los delitos de acopio de armas de fuego, y portación de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Federación expuso los medios de prueba obtenidos durante las investigaciones y formuló la imputación correspondiente, por lo que al valorarlos el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó auto de vinculación a proceso, impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses.

La persona imputada cumplirá la medida cautelar en el CERESO Aquiles Serdán, en el estado de Chihuahua.

En el Informe Policial Homologado (IPH), presentado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se dio a conocer al Ministerio Público Federal que, al encontrarse en las inmediaciones del poblado de San José de Turuachito, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, detuvieron a Fabián “N” y le aseguraron cinco armas de fuego largas, un arma corta, mil 748 cartuchos útiles y 39 cargadores de diversos calibres, una granada de fragmentación, cinco chalecos tácticos, una placa balística y un portafusil.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado recibió la puesta a disposición de la persona detenida y los objetos asegurados, por lo que inició la investigación y reunió los datos de prueba con los que judicializó el caso.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.