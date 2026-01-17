sábado, enero 17, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Anuncia JMAS trabajos de mantenimiento en la red de agua potable
Ciudad JuárezPortada

Anuncia JMAS trabajos de mantenimiento en la red de agua potable

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que el próximo lunes 19 de enero, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento en las principales líneas de conducción de agua potable de la ciudad, con el objetivo de mejorar la presión y el funcionamiento del servicio.

Derivado de estas labores, el suministro de agua potable podría verse afectado de manera temporal en las siguientes colonias:

  • Fidel Velázquez
  • Jardines del Valle
  • Fuentes del Valle
  • Jardines del Seminario
  • Partido Iglesias
  • Pradera Dorada
  • Villahermosa
  • Del Futuro
  • Condesa
  • Álamos de San Lorenzo
  • San Ángel
  • Los Colorines
  • Nogales
  • Partido Escobedo
  • El Campanario
  • Monumental
  • PRONAF
  • Margaritas
  • Segunda Burócrata
  • Partido Romero
  • Melchor Ocampo
  • Partido Díaz
  • Hidalgo
  • San Lorenzo
  • Universidad
  • Y zonas aledañas

Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas. Una vez concluidos, el servicio se reanudará de forma gradual hasta quedar completamente normalizado.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y reitera su compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio.

banner
You Might Also Like

You may also like

Arrestan a pareja en posesión de cristal en Puerto Palomas de Villa

Entregó la JMAS 9 mil litros de agua en Pedregal de San...

Continúa rehabilitación de la calle Aguirre Laredo; colocan carpeta asfáltica

Exhorta JuárezBus a tramitar la tarjeta preferencial

Ofrecerán UACJ y SSPE becas a policías y sus familias; firman convenio

Arrancará la UACJ nuevo ciclo escolar con más de 37 mil nuevos...