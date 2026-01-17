La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que el próximo lunes 19 de enero, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento en las principales líneas de conducción de agua potable de la ciudad, con el objetivo de mejorar la presión y el funcionamiento del servicio.
Derivado de estas labores, el suministro de agua potable podría verse afectado de manera temporal en las siguientes colonias:
- Fidel Velázquez
- Jardines del Valle
- Fuentes del Valle
- Jardines del Seminario
- Partido Iglesias
- Pradera Dorada
- Villahermosa
- Del Futuro
- Condesa
- Álamos de San Lorenzo
- San Ángel
- Los Colorines
- Nogales
- Partido Escobedo
- El Campanario
- Monumental
- PRONAF
- Margaritas
- Segunda Burócrata
- Partido Romero
- Melchor Ocampo
- Partido Díaz
- Hidalgo
- San Lorenzo
- Universidad
- Y zonas aledañas
Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas. Una vez concluidos, el servicio se reanudará de forma gradual hasta quedar completamente normalizado.
La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y reitera su compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio.