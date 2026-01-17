La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que el próximo lunes 19 de enero, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento en las principales líneas de conducción de agua potable de la ciudad, con el objetivo de mejorar la presión y el funcionamiento del servicio.

Derivado de estas labores, el suministro de agua potable podría verse afectado de manera temporal en las siguientes colonias:

Fidel Velázquez

Jardines del Valle

Fuentes del Valle

Jardines del Seminario

Partido Iglesias

Pradera Dorada

Villahermosa

Del Futuro

Condesa

Álamos de San Lorenzo

San Ángel

Los Colorines

Nogales

Partido Escobedo

El Campanario

Monumental

PRONAF

Margaritas

Segunda Burócrata

Partido Romero

Melchor Ocampo

Partido Díaz

Hidalgo

San Lorenzo

Universidad

Y zonas aledañas

Los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas. Una vez concluidos, el servicio se reanudará de forma gradual hasta quedar completamente normalizado.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y reitera su compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio.