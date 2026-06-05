Este 4 de junio, en el Auditorio 8 de Marzo del edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), se llevó a cabo la ceremonia de los alumnos que participarán en el Programa de Movilidad Estudiantil para realizar estancias académicas, de investigación y formación en instituciones de educación superior del país o el extranjero durante el periodo junio-diciembre 2026.

A manera de despedida y con la intención de brindar buenos deseos para los próximos proyectos de intercambio, autoridades universitarias, jefes de departamento, maestros y alumnos se reunieron para compartir la experiencia.

El evento contó con la entrega simbólica de becas a 18 estudiantes, considerando cada departamento y campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Se compartieron experiencias de estudiantes que recién regresaron de su movilidad estudiantil. Sarah Cristina González González, estudiante del programa de la licenciatura en Psicología, realizó una estancia académica en University of Eastern Finland; en el evento aprovechó para hablar de su intercambio:

“Me gustaría empezar dándole las gracias a la UACJ, especialmente al Departamento de Internacionalización, por haberme dado la oportunidad de cumplir incluso aquellos sueños que no sabía que tenía. Estaré eternamente agradecida con ustedes, porque no solo me alentaron a participar, sino que también me apoyaron en todo momento, desde lo económico hasta lo psicológico; quiero reconocer el gran trabajo que hacen y la entrega incansable que tienen para con nosotros, el alumnado”.

El presídium para Bagaje Cultural se conformó por el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; el doctor Salvador Nava Martínez, secretario General; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; la maestra Kathya Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad; la maestra Yadira Isela Márquez González, subdirectora de Cooperación e Internacionalización; y el doctor Abraham Leonel López León, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, en representación del Dr. Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, compartió un mensaje a los alumnos:

“Me da mucho gusto el intercambio que van a llevar a cabo; son estudiantes del ICB, del IADA, del IIT, del ICSA, de Ciudad Universitaria, del Campus Nuevo Casas Grandes y del Campus Cuauhtémoc, así es que cubrimos todas las plazas. Los felicito por su valentía, por esas ganas de ir a conocer otro lugar. La universidad, con mucho gusto, invierte un poquito más de 10 millones de pesos para que este proyecto se lleve a cabo y, qué bueno, es un beneficio para nuestros estudiantes y ojalá el próximo semestre sean más”.

La movilidad estudiantil es un incentivo personal y profesional para los estudiantes, quienes logran desarrollar un aprendizaje multicultural, exponer sus talentos y afianzar conocimientos.

“Salir al encuentro de una movilidad no es solo ir a estudiar a otra aula, es abrir el alma a nuevas culturas, fortalecer el carácter, aprender a ser ciudadanos del mundo y construir lazos humanos que ninguna frontera va a borrar. Este momento también nos llena de orgullo institucional; es el reflejo vivo del compromiso que tiene la UACJ con la educación”, declaró la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez.

También se realizó la rifa de tres maletas para los alumnos, resultando ganadores:

Carla América Salcido Herrera del IIT.

Donovan Antonio García Moreno del ICSA.

Michelle Rosario Araiza del ICB.

Bagaje Cultural es un espacio de preparación para iniciar un nuevo recorrido académico; en el lugar se desarrolló el taller “Choque cultural”, pláticas informativas en el ramo financiero y se brindó información sobre la adquisición de seguro de gastos médicos mayores y de vida.