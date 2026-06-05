En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizados de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este jueves 04 de junio, se desplegó un operativo de búsqueda y rastreo en un lote baldío del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

La acción coordinada del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se realizó con el objetivo de localizar evidencia, indicios o material biológico, en el predio que se localiza entre las calles Sendero del Carmen y Prados de la Hacienda, en donde de igual manera, participaron el binomio K-9, y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

Los trabajos de rastreo, se realizaron de manera lineal y por cuadrantes, e incluyeron sondeos con barra metálica en la superficie arenosa, localizando lo siguiente:

Fosa 1: 1.50 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 80 centímetros de profundidad, en la que se encontró una osamenta incompleta, con fragmentos de tela de una camisa guinda.

Fosa 2: 2.25 metros de largo, 75 centímetros de ancho y 90 centímetros de profundad, en la que había una osamenta completa de sexo masculino, con playera blanca y pantalón oscuro.

Los indicios fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde se realizarán los análisis correspondientes para determinar causa y temporalidad de la muerte.