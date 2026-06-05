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Ataca a su expareja con un martillo; queda bajo arresto de elementos municipales

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Poniente arrestaron a Daniel P. G., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones.

Los hechos ocurrieron cuando personal operativo atendió un reporte al número de emergencia 911, en el cual reportaron un caso de violencia familiar en el cruce de las calles Gaviotas y Colibrí, en la colonia Granjas de Chapultepec.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima la cual señaló que su expareja sentimental la había agredido físicamente con un martillo, lesionándola de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Siendo en ese momento que un sobrino y uno de los hijos intervinieron, los cuales también resultaron heridos por el mismo agresor, quedando este último bajo arresto por feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones.

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Previa lectura de derechos, Daniel P. G. de 27 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.

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