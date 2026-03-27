En esta frontera, marcada por una fuerte presencia de procesos industriales vinculados a la electrónica, la actualización tecnológica en las aulas deja de ser un complemento y se convierte en una necesidad urgente para responder a las exigencias de un entorno productivo cada vez más especializado.

En el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), nuevos equipos —algunos únicos en la región— empiezan a transformar la manera en que los estudiantes aprenden, practican y se preparan para el mundo laboral.

“Nos encontramos muy contentos porque estamos terminando de ejercer un recurso extraordinario que ganamos desde el año pasado y que tiene que ver con expansión de matrícula”, explica el Dr. Erwin Adán Martínez Gómez, director del IIT.

Se trata de 6.9 millones de pesos provenientes del programa federal U079, una iniciativa diseñada para fortalecer la educación superior en México, ampliando su cobertura, mejorando sus instalaciones y apostando por la gratuidad.

Pero más allá de la cifra, el impacto se mide en oportunidades.

Ejemplo claro son los laboratorios del IIT, donde el cambio no es abstracto, es tangible.

Brazos robóticos para Mecatrónica, más de 50 osciloscopios para Sistemas Electrónicos Inteligentes, estaciones totales para topografía, equipos GPS de alta precisión y un escáner láser 3D capaz de captar medio millón de puntos por segundo…

“Es equipo nuevo, de vanguardia, que nos permite incrementar la usabilidad de material didáctico de los alumnos, sobre todo la práctica, que es lo que fortalece este equipamiento”, señala el Dr. Erwin Martínez.

A esta infraestructura se suma el fortalecimiento del laboratorio de automatización, equipado con tecnología adquirida mediante una inversión cercana a los 2.6 millones de pesos del mismo programa federal.

El Dr. Roberto Romero López, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura, explica que este equipamiento está enfocado principalmente en el programa de Ingeniería Mecatrónica, que concentra una matrícula aproximada de 1,600 estudiantes entre los campus Norte y Ciudad Universitaria.

El alcance, sin embargo, va más allá de una sola carrera. El coordinador de Mecatrónica, el Dr. Miguel Ángel García Terán, detalla que la incorporación de estaciones robóticas, sistemas de sensado, adquisición y control, permitirá fortalecer la enseñanza en áreas como robótica, diseño de interfaces y desarrollo mecatrónico, beneficiando también a estudiantes de mecánica, manufactura e ingeniería industrial, además de abrir nuevas posibilidades para la investigación aplicada en control automático.

Para docentes como la Dra. Alma Guadalupe Rodríguez Ramírez, el verdadero valor de este equipamiento radica en su impacto directo en la formación. Explica que ahora los estudiantes pueden trabajar con tecnología real de la industria, lo que les permite desarrollar habilidades en automatización, control, robótica y programación a través de proyectos integradores.

“Este acercamiento a escenarios reales no solo fortalece su aprendizaje, sino que les brinda seguridad para enfrentar problemas fuera del aula”. Equivocarse en la universidad, dice, “es parte esencial del proceso antes de incorporarse al entorno laboral”.

En Ingeniería Civil, por ejemplo, el salto tecnológico es evidente. Durante años, los estudiantes trabajaron con equipos de hasta 15 años de antigüedad. Hoy, el escenario es distinto.

“El escáner 3D nos permite hacer levantamientos en tiempo real, de gran escala, con precisión milimétrica”, explica el Dr. Sergio Alvarado Soto, mientras describe un equipo que supera el millón de pesos. “Son de los equipos más modernos que existen en el mercado”.

Ahora, un levantamiento topográfico que antes requería múltiples procesos puede realizarse en una sola intervención, generando modelos digitales listos para análisis y diseño.

Para el Dr. Abraham Leonel López, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, el beneficio va más allá de la tecnología.

“La importancia radica en que el incremento de matrícula exige más equipos. Esto permite que los estudiantes tengan un uso más individualizado y una mejor preparación”, explica.

Además, añade, la universidad no solo forma estudiantes: también presta servicios a la comunidad, desde apoyo a personas de escasos recursos hasta colaboración con organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Ciudad Juárez no es cualquier contexto, es una frontera industrial donde la innovación no espera.

Lo sabe bien el Mtro. Héctor Manuel Loya Caraveo, coordinador de la nueva carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos Inteligentes.

“La electrónica en Juárez está en todos lados”, afirma. “La industria tiene un 80, 90% de electrónica en sus procesos”.

Por eso, la nueva carrera es una respuesta a la realidad económica de la ciudad: una evolución que integra electrónica con inteligencia artificial.

“Es como un upgrade”, explica. “Estamos viendo hacia adelante: dispositivos que funcionen sin internet, inteligencia artificial integrada directamente en los equipos… eso es lo que viene”.

Esa visión también se traduce en mejores condiciones para las familias.

“Los egresados van a la industria local. Eso impacta en mejores salarios, en desarrollo para las empresas y para la ciudad”.

En medio de cables, pantallas y equipos recién instalados, los estudiantes ya perciben el cambio.

Desde el Laboratorio de Sistemas Electrónicos Inteligentes, Omar Ulises Fernández Guardiola manipula uno de los nuevos osciloscopios.

“Va a ser la herramienta principal en todas las materias, desde lo básico hasta lo más avanzado”, dice entusiasmado.

“Tiene muchísimas más funciones, es touch, se conecta al teléfono, a un mouse…”, dice, mientras describe sus ventajas. “Me siento orgulloso… ver este tipo de acciones en mi Universidad, la verdad sí es un orgullo”.

En el área de Ingeniería Civil, la percepción es similar.

Jared Luna Jasso, estudiante, lo confirma desde la topografía:

“Es una excelente adquisición. Ya tuvimos la oportunidad de usar el escáner y entender cómo funciona”.

Para ellos, no es solo equipo, es una ventana al futuro; invertir en educación es invertir en desarrollo.

Detrás de cada equipo, hay una idea central: preparar mejor a los estudiantes para lo que encontrarán afuera.

“La industria y la academia nos vinculamos y de ahí la importancia de cerrar esa brecha entre lo que se aprende en la universidad y lo que se trabaja en la industria”, subraya el Dr. Erwin Martínez.

Ese cierre de brecha es clave en una ciudad como Juárez, donde la logística, la manufactura avanzada y la electrónica marcan el ritmo del crecimiento.

Por eso, el IIT ya proyecta nuevos pasos: un laboratorio de física completo en Ciudad Universitaria y equipamiento para el área de logística, considerada estratégica para el futuro de la región.

Pero incluso con estos avances, hay una certeza: “La tecnología no nos da tregua”, advierte el director del IIT. “Todos los días hay cosas nuevas y nosotros tenemos que estar vigentes y a la vanguardia”.

Para la Dra. Nelly Gordillo Castillo, jefa del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, este tipo de apoyos no son solo recursos, sino compromisos.

“Es muy importante que el gobierno esté consciente de este compromiso que tenemos con la industria y con la sociedad”, señala.

Porque formar profesionistas no depende únicamente de la vocación universitaria, sino también del respaldo institucional que permite dotar de herramientas reales a quienes están por egresar.

En los pasillos del IIT, entre equipos nuevos y estudiantes que comienzan a explorarlos, se dibuja una idea clara: el futuro industrial de Ciudad Juárez no solo empieza en las maquiladoras, sino también en las aulas.

Ahí, donde un osciloscopio deja de ser teoría…

Donde un escáner 3D convierte datos en realidad…

Donde un estudiante entiende, por primera vez, que está listo para enfrentar lo que viene…

Porque en una ciudad que exige vanguardia, la educación no puede quedarse atrás. Y hoy, gracias a este impulso, empieza a avanzar al mismo ritmo.