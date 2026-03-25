La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabajará en la conexión del nuevo colector Cuatro Siglos con la red existente, por lo que habrá un cierre temporal a la circulación vehicular.

Estas labores iniciarán el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 11 de la noche, con el cierre de un carril en el cuerpo sur del bulevar 4 Siglos, reduciendo a dos carriles para el tránsito vehicular.

Las acciones se desarrollarán en un tramo de 600 metros lineales, comenzando desde el cruce con la calle Calzada del Río hacia el oriente, donde se hará la conexión de 200 metros lineales de tubería.

Se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar vías alternas, además de respetar la señalización vial, a los residentes de la calle Calzada del Río, se les informa que únicamente se permitirá el acceso a tráfico local, para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las maniobras. Se tiene previsto que las obras concluyan y la circulación sea restablecida a partir de las 5 de la mañana del jueves 2 de abril.

La JMAS invierte en mejorar la infraestructura sanitaria, con esta obra se disminuirá la presencia de malos olores y focos de infección, de hundimientos, así como la acumulación de aguas negras en calles y viviendas, para beneficio de más de 319 mil 200 juarenses.