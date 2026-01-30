viernes, enero 30, 2026
Congestionamiento desde temprano en accesos al puente Libre

by Eduardo Huízar
Un fuerte congestionamiento vehicular se registró la mañana de este viernes en los accesos al puente Internacional Córdova–Américas (puente Libre), donde las filas de automóviles que buscaban cruzar hacia El Paso, Texas, alcanzaron hasta cinco kilómetros en diferentes puntos de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el video captado en el lugar, la fila que se formó sobre el bulevar Juan Pablo II midió casi cinco kilómetros, mientras que en la avenida Heroico Colegio Militar el congestionamiento alcanzó aproximadamente cuatro kilómetros, generando dos extensas columnas de vehículos avanzando lentamente hacia el cruce internacional.

Las filas comenzaron a formarse a partir de las 8:00 de la mañana, lo que provocó afectaciones viales importantes en ambas arterias, utilizadas también por conductores que no se dirigían al puente, ocasionando retrasos y tráfico lento en la zona.

Automovilistas que circulan frecuentemente por el sector señalaron que este tipo de acumulamientos se ha vuelto recurrente, aunque los horarios varían, por lo que recomendaron salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

