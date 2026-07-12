Después de más de cuatro décadas de enfrentar inundaciones durante cada temporada de lluvias, las familias del fraccionamiento Olimpia comienzan a ver un cambio significativo gracias a la obra de captación de agua pluvial que realiza la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), en el cruce de las calles Apolo y Atlante.

Vecinos del sector señalaron que durante años sufrían de la acumulación de agua sobre la calle Apolo, causándoles grandes afectaciones debido a que el encharcamiento les impedía el acceso a sus viviendas, ocasionaba daños a sus vehículos y comercios, e incluso provocaba que el agua ingresara a sus hogares.

La señora Rocío Mercado, habitante del fraccionamiento por casi 50 años, señaló que, esta problemática ha persistido desde que llego a vivir a la colonia, sin embargo, pese a las múltiples gestiones realizadas por el comité de vecinos ante distintas dependencias de Gobierno, fue la JMAS Juárez quien finalmente atendió la necesidad con una obra de gran alcance.

“Desde que nosotros llegamos a vivir a la colonia siempre ha sido un caos. En cuanto empezaba a llover nos preocupábamos y teníamos que estar moviendo nuestros carros para que no se les metiera el agua. En estas últimas lluvias ya no se ha acumulado el agua y podemos dormir más tranquilos”, expresó.

Por su parte, el señor Manuel Castro, habitante y comerciante del sector, destacó que, la obra ya ha dado resultados, al reducir los encharcamientos luego de las últimas lluvias registradas en la ciudad, las cuales durante décadas afectaron la movilidad y sus actividades.

“Llevo 18 años viviendo en la colonia, y antes se acumulaba el agua en toda la calle. No podíamos meter los carros y teníamos que rodear por otra calle para poder llegar al negocio. Con esta obra, la mera verdad, ya no se junta el agua”, comentó.

Hoy, gracias a esta obra, el panorama es distinto para la colonia Olimpia. Con las lluvias recientes, los habitantes observaron que el agua ya no permanece estancada como antes, y les permite realizar sus actividades con mayor seguridad y tranquilidad durante la temporada de lluvias.

Asimismo, Antonio Gámez, supervisor de obra de la JMAS, explicó que, el proyecto fue diseñado para resolver la problemática de inundaciones que históricamente ha afectado a este punto de la ciudad, donde el nivel del agua alcanzaba los 70 centímetros de altura.

“Con esta obra vamos a infiltrar el agua de lluvia al subsuelo, evitando que el agua permanezca acumulada en la calle. Llevamos aproximadamente un 93 por ciento de avance y actualmente realizamos los trabajos finales, vamos a colocar las tapas de concreto y la reposición del pavimento”, detalló.

La obra de captación de aguas pluviales cuenta con una inversión de 4 millones 650 mil 405.84 pesos y beneficiará a más de mil familias de la colonia Olimpia.

Con este tipo de acciones, la JMAS refrenda su compromiso de seguir impulsando obras de infraestructura que atiendan las necesidades de la población y mejoren la calidad de vida de las familias juarenses.