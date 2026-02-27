La gobernadora Maru Campos entregó de manera formal el nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia en Parral, instalaciones que garantizan acceso a servicios médicos de calidad para los habitantes de 16 municipios de la región sur, con una inversión superior a los 320 millones de pesos (mdp).

“Hicimos lo que debía hacerse, convertir una obra abandonada en un Hospital que salva vidas”, enfatizó la mandataria en su mensaje.

Detalló que al inicio de su administración, Chihuahua era el estado con más deuda del país y proyectos como este habían sido abandonados. Al asumir en el cargo decidió tomar y corregir esas obras, pues afirmó, este edificio inconcluso representaba una deuda con las mujeres.

“Hoy entregamos un hospital equipado y en completo funcionamiento. Para muchas familias, lo que sucede en este lugar es el inicio de todo, y para un Gobierno que entiende bien su responsabilidad, es la razón misma de existir”, expresó.

Explicó que esto forma parte de una visión donde la salud y la dignidad es parte fundamental para que ninguna persona se quede atrás, misma que inició con el programa MediChihuahua que actualmente cuenta con más de 500 mil afiliados, que hoy reciben atención médica y medicamentos sin costo alguno.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, dijo que la puesta en marcha formal de estas instalaciones es muestra del compromiso de la Gobernadora, de fortalecer de forma tangible el sistema de salud, con más infraestructura, modernización, ampliación de espacios, incremento en el abasto de medicamentos y la contratación de más personal.

“Cuando invertimos en salud invertimos en el presente y futuro de Chihuahua”, remarcó.

Al finalizar el evento, la titular del Ejecutivo recorrió el Hospital, en el cual se brinda cobertura a habitantes de Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Coronado, San Francisco del Oro, Balleza, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas, López, Allende, El Tule, Huejotitán, Rosario, Valle de Zaragoza y Jiménez, así como a comunidades del norte de Durango.

La consulta externa cuenta con 12 consultorios de ginecología y obstetricia, medicina general y preventiva, control prenatal, tamiz neonatal, psicología, nutriología y odontología.

La unidad neonatal integra áreas de terapia intensiva, intermedia y de desarrollo.

Además, se ofrecen servicios de mastografía, Rayos X simple, ultrasonografía, y se cuenta con áreas de laboratorio, quirúrgica, obstétrica y de urgencias, entre otras.