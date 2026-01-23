La etapa municipal rumbo a la olimpíada nacional, arrancó em el Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez, con una nutrida participación de jóvenes atletas de las diferentes disciplinas deportivas.



“Estanos muy contentos de ser el primer evento a nivel nacional, el cual es encabezado por Uziel Muñoz, subcampeón del mundo en lanzamiento de bala”, indicó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien estuvo en el evento para ser testigo del talento deportivo que existe en esta frontera.



Dijo que con este tipo de eventos se busca promover e inspirar el deporte en las y los jóvenes chihuahuenses.



Asimismo, mencionó que parte de lo que se ha hecho es traer y apoyar actividades a la ciudad, con las que se pueda dar a conocer el verdadero rostro y la calidez de la gente de Ciudad Juárez.



En cuanto al evento, las competencias están divididas por categorías; Sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 , sub 23 y libre.



Las y los ganadores contarán con una bolsa mayor a los $100 mil pesos a repartir a las mejores marcas, tal como lo establece la convocatoria avalada por la Federación Mexicana de Atletismo.



En el acto protocolario estuvo el atleta Uziel Muñoz; las regidoras de la Comisión del Deporte, Karla Michaeel Escalante y Martha Patricia Mendoza, así como el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, René Valdez del Pardo