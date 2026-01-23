La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer jueves 22 a este viernes 23 de enero, atendieron 38 servicios por parte del Departamento de Bomberos y 17 por el Departamento de Rescate Municipal, como parte del operativo de atención a emergencias en la ciudad.



Dentro de los servicios registrados atendieron dos accidentes vehiculares en distintos puntos de la ciudad. El primero ocurrió en el cruce de las calles José María Jaranga y Libertad, en la colonia Chaveña, donde se registró un choque vehicular que dejó dos personas masculinas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica.



El segundo accidente se presentó en el cruce de Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San José, donde se registró una volcadura resultando dos mujeres lesionadas; una fue trasladada al IMSS y la otra al Hospital General.



En cuanto a las condiciones climatológicas, Protección Civil dio a conocer que a partir del viernes y hasta el domingo se prevén lloviznas de moderadas a fuertes, mientras que la probabilidad de aguanieve se reduce al 30 por ciento y la de nieve se mantiene muy baja, entre 0 y 10 por ciento.



Asimismo, se advierte que el descenso de temperatura más drástico se espera la madrugada del domingo al lunes, cuando el termómetro podría alcanzar hasta los -5 grados centígrados, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.