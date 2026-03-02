Este domingo y con un agradable clima, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez realizó la primer carrera del Circuito Atlético Pedestre en conmemoración del Día de la Familia.

Fueron casi 4 mil corredores los que participaron en la carrera de 10 y 3 kilómetros, de todas las edades en la rama varonil y femenil, aseguró el director general del IMDEJ Juárez, Juan Escalante.

“La gente está muy contenta , cerca de 4mil personas asistieron, es la primer etapa del gran Circuito Atlético Pedestre, que el Instituto tiene a bien organizar por instrucción del presidente Cruz Pérez Cuéllar, el año pasado reunimos en el Circuito cerca de 35 mil deportistas y este año superaremos los 40 mil corredores ,” destacó el director.

Los primeros en cruzar la meta en la Carrera competitiva de la Familia 10 K fueron: primer Moisés Reyes 28:54, Aldaír Calderón 29:34, segundo lugar; Luis Pereda en tercero con 30:15.

En la rama femenil: Mayra Antonia Alba, 34:46, primer lugar; Guadalupe Victoria, segundo lugar 35:54 y Karen Judith Alba, 36:52.

Algunas familias disfrutaron de trotar, caminar y pasear con su mascota este día, y la próxima semana será la segunda fecha con la Carrera de la Mujer.

El primer domingo de cada mes de marzo, se instituyó por el cabildo de Ciudad Juárez celebrar a la familia un día como hoy.

A la carrera asistieron dependencias participantes, entre ellas Desarrollo Económico, SIPINNA, DABA y la Comisión Edilicia de la Familia.