Elementos de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron un operativo interinstitucional en el valle de Juárez, en el poblado Colonia Esperanza, en el que participaron más de 40 elementos, 18 unidades y un helicóptero, con resultados relevantes en materia de combate al delito.

La intervención, efectuada el 25 de febrero, derivó en la detención de Paola Irania H. S. y Mayra Janette P. V., a quienes se les aseguró un envoltorio con presunta cocaína y tres más con presunta marihuana.

Asimismo, se les aseguraron dos vehículos presuntamente relacionados con hechos delictivos en la Zona Norte: un Chevrolet Malibú color azul y una Chevrolet Captiva color guinda.

De manera paralela, como parte del mismo despliegue, fue localizada una pickup Chevrolet Silverado con reporte de robo en Estados Unidos, fechado en diciembre de 2024.

En intervenciones adicionales se aseguraron una Dodge RAM con reporte de robo de junio de 2024 en El Paso, Texas, y una Ford F-150 color gris con reporte de robo de noviembre de 2025. En estos dos vehículos se localizaron diversos artículos vinculados a hechos violentos en la zona.

Al interior de los vehículos se aseguró:

• 1 arma larga • Más de 1,100 cartuchos útiles de distintos calibres • 1 granada • 43 cargadores • 4 radios de comunicación • 5 chalecos balísticos • 1 piernera • 162 envoltorios de presunta marihuana

Las detenidas, así como los vehículos, las armas, el equipo táctico y la droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Este operativo reafirma la efectividad policial y la coordinación entre personal operativo, áreas de inteligencia y analistas del C7, fortaleciendo las labores de seguridad en la región.

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.